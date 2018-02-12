Фигуристка сборной Канады спасла собаку, которую хотели съесть корейцы

Канадская фигуристка Меган Дюамель, ставшая в понедельник, 12 февраля, чемпионкой Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях, спасла собаку от перспективы быть съеденной. Как пишет 11 февраля New York Post, теперь 32-летняя спортсменка намерена забрать животное к себе на родину.

«Большую часть времени он просто хочет сидеть у всех на руках. Он даже не хочет играть, он просто подходит ко всем и хочет, чтобы его держали», – рассказала Дюамель. Представитель общества защиты корейских собак Эк Пак пообещал уладить все юридические вопросы, чтобы такса по кличке Му-тае могла уехать за границу.

Отмечается, что в провинции Канвондо, где проводится Олимпиада, находится более 200 ферм по выращиванию собак для их дальнейшего употребления в пищу. На время Олимпийских игр государство выплачивает ресторанам денежную компенсацию за отказ продавать блюда из мяса собак. Тем не менее, некоторые заведения отказались от денег из опасения потерять постоянных клиентов.