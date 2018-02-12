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12.02.2018 14:02

Фигуристка сборной Канады спасла собаку, которую хотели съесть корейцы

Канадская фигуристка Меган Дюамель, ставшая в понедельник, 12 февраля, чемпионкой Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях, спасла собаку от перспективы быть съеденной. Как пишет 11 февраля  New York Post, теперь 32-летняя спортсменка намерена забрать животное к себе на родину.

«Большую часть времени он просто хочет сидеть у всех на руках. Он даже не хочет играть, он просто подходит ко всем и хочет, чтобы его держали», – рассказала Дюамель. Представитель общества защиты корейских собак Эк Пак пообещал уладить все юридические вопросы, чтобы такса по кличке Му-тае могла уехать за границу. 

Отмечается, что в провинции Канвондо, где проводится Олимпиада, находится более 200 ферм по выращиванию собак для их дальнейшего употребления в пищу. На время Олимпийских игр государство выплачивает ресторанам денежную компенсацию за отказ продавать блюда из мяса собак. Тем не менее, некоторые заведения отказались от денег из опасения потерять постоянных клиентов.


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09.02.2018 16:07
Рекордная распродажа сделала «Победу» любимцем пользователей OneTwoTrip
Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
«Победа» открыла летнее расписание и предложила 100 000 билетов по 499 рублей
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
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