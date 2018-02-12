Песков: Доклада о причинах авиакатастрофы под Москвой ждать в ближайшее время не стоит

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президенту постоянно докладывают о ходе расследования авиакатастрофы.

Как пишет 12 февраля РБК, Песков уточнил, что в ближайшее время не стоит ждать выводов о причинах падения Ан-148 «Саратовских авиалиний». «Очевидно, времени для выявления причин прошло недостаточно, ожидания эти преувеличены», — цитирует издание ответ пресс-секретаря президента на вопрос о том, представит ли комиссия по расследованию причин катастрофы доклад Путину уже в понедельник. «Если говорить о заключительном докладе, то говорить невозможно, времени прошло меньше суток», — подчеркнул Песков.

Справка:

Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.

Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту. Среди погибших – три ребенка, три петербуржца, иностранцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».