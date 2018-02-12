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12.02.2018 13:51

В квартале “Дельта” приступили к витражному остеклению балконов

В квартале “Дельта” приступили к витражному остеклению балконов
УК «Новоселье»

Строительство четвертой очереди строительства ведется с существенным опережением графика.

В настоящее время на строительной площадке завершаются работы по заполнению оконных проемов. Работы ведутся на уровне 10 этажа (из 12-ти). Застройщик проекта – УК «Новоселье» – приступает к монтажу подсистем витражного остекления балконов.

Квартал "Дельта" – четвертая очередь строительства крупномасштабного проекта «ЖК Новоселье: Городские кварталы», который возводится в одноименной локации. Проект комфорт-класса представляет собой четыре 12-этажных дома, рассчитанных на 476 квартир. В пешей доступности находится детский сад, Ледовая Арена ICE RINK.

Центром притяжения квартала «Дельта» выступает рекреационная зона для отдыха, игр и занятий спортом.

ЖК «Дельта», застройщик ООО "Управляющая компания "Новоселье", проектная декларация на сайте n-gk.ru/about-the-project/documents/

Справка о компании УК «Новоселье»


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Строительство четвертой очереди строительства ведется с существенным опережением графика.
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Квартира ЛСР: это по любви
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12.02.2018 11:40
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