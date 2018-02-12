Краснодарский суд грозит блокировкой YouTube и Instagram из-за Навального и Насти Рыбки

Фотографии и видеоролики с изображением миллиардера Олега Дерипаски, выложенные Настей Рыбкой и пикап-гуру Алексом Лесли на YouTube и в Instagram, должны быть удалены с сервиса по решению суда. В противном случае Роскомнадзор может заблокировать сайты на территории России.

Решением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края 7 видеороликов на YouTube и 14 постов в Instagram внесены в реестр запрещенной информации и должны быть удалены. Жалобу подал миллиардер Олег Дерипаска после расследования Фонда борьбы с коррупцией. Напомним, в ФБК сочли взяточничеством совместную поездку на яхте Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько, фотографии и аудиозаписи с прогулки выложила девушка, которая называет себя Настя Рыбка. Если до вечера среды, 14 февраля, изображения не будут удалены, Роскомнадзор получит право заблокировать YouTube и Instagram.

Тем же решением суда от 9 февраля, как уже писала «Фонтанка», в реестр попало и расследование Алексея Навального на YouTube и весь его блог. При этом сам оппозиционер ответчиком по иску не является, за распространение материалов о частной жизни Дерипаска требует привлечь к ответственности Рыбку и Алекса Лесли.

Настя Рыбка заявляет о близких отношениях с Дерипаской, и в интервью «Фонтанке» называет его «любимым мужчиной». После расследования Навального она заявила об изнасиловании на яхте и предложила бизнесмену решить вопрос с помощью свадьбы, но позже отказалась от своих слов. Девушка написала книгу на тему соблазнения миллионеров, а Алекса Лесли, который проводит тренинги на соответствующую тематику, называет своим учителем.