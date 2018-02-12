В Москве горит гостиница «Космос»

В Москве по повышенному номеру сложности тушат пожар в гостинице «Космос». По предварительной информации, эвакуировать пришлось около 250 человек.

Публикация от Моя Россия (@moya_rossia) Фев 12, 2018 в 2:41 PST

Об этом 12 февраля сообщает Агентство городских новостей «Москва». «Уровень сложности пожара в гостинице «Космос» на проспекте Мира, д. 150, повышен до второго», – рассказал изданию источник в экстренных службах столицы. Задымление произошло на 15-м этаже гостиницы. Как сообщают в телеграм-каналах, из здания эвакуировали около 250 человек. Информации о пострадавших пока не поступало.