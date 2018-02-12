Вертолет Ми-8 загорелся при жесткой посадке в Сибири

О жесткой посадке вертолета Ми-8 в Томской области сообщают днем 12 февраля информагентства. Воздушное судно загорелось при ударе об землю.

Второе за два дня авиапроисшествие произошло в России. На севере Томской области, в ста километрах от города Стрежевой, совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На борту находились шесть человек — экипаж и медики, сопровождавшие пациента.

«Экипаж пролетавшего мимо другого вертолета сообщил, что видит с воздуха лежащий на земле фюзеляж со следами пожара и живых людей вокруг», — пишет «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Другой информации о ЧП пока нет.