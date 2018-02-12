«Маяковская» закрыта на проверку

Поезда по зелёной ветке петербургского метрополитена следуют без остановки на «Маяковской» днём 12 февраля.

Как сообщили в пресс-службе метро, пассажиров прекратили пускать на станцию с 13.20 . Кроме наземного вестибюля, закрыли переход на 3-ю линию с «Площади Восстания». Причиной сбоя в работе стал бесхозный предмет, который заметили на «Маяковской».

В понедельник это уже четвёртая станция, на которой проверяют брошенные вещи. До этого по часу не работали «Гражданский проспект» и «Удельная», на несколько минут закрывали «Спасскую».