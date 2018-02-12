Координатора штаба Навального в Петербурге оставили под арестом

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте на 30 суток координатора штаба Навального Дениса Михайлова. В рамках судебного процесса защитник активиста потребовал привлечь свидетелем главу ЦИК Эллу Памфилову.

Как сообщает 12 февраля пресс-служба городского суда, представитель Михайлова заявил 5 ходатайств, которые в итоге суд отклонил: о прекращении производства по делу до начала его рассмотрения, об отводе судье, о вызове в суд в качестве свидетеля Эллы Памфиловой, вновь об отводе судье и о прекращении производства по делу.

«Эти ходатайства были сделаны ради того, чтобы показать абсурдность процесса», – пояснили «Фонтанке» в штабе Навального. Там также сообщили, что через день Денис Михайлов отпразднует день рождения в одиночной камере.

Напомним, что Дениса Михайлова задержали на несанкционированной «Забастовке избирателей», которая прошла в Петербурге 28 января. 31 января Михайлова привлекли к ответственности по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ – повторное нарушение правил организации митинга.