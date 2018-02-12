Теплоэнергетики устроили засаду на поврежденную трубу в Кронштадте

Проблемный трубопровод заметили в Кронштадтском районе Петербурга. До прорыва оставалось недолго, но с ремонтом решили обождать, чтобы дома не остывали в холодные выходные. Жителям обещают, что в понедельник мерзнуть они тоже не будут.

Как сообщили в ГУП «ТЭК», с полудня 12 февраля начался ремонт на сетях рядом с домом №13 по Посадской улице. 500-миллиметровую трубу, которая вот-вот могла прохудиться, заметили несколько дней назад. Оценив риски, начало ремонта решили отложить, чтобы не ограничивать подачу тепла в дома в выходные и морозные дни. За трубой при этом наблюдали. Неуверенный минус 1 в понедельник сочли подходящим для начала превентивных работ.

Трубопровод обеспечивает теплом 32 жилых здания. Горячую воду им будут подавать по резервной схеме, а чтобы сохранить в квартирах стандартную температуру, жилищникам рекомендовали поставить дома на проток. В ГУП «ТЭК» заверили, что превентивные работы на потребителях никак не отразятся. По нормативу на ремонт отводится 20 часов, но теплоэнергетики собираются справиться раньше.