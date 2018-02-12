СМИ: В Кемерове сын судьи ударил одноклассника ножницами в шею

Полиция Кемерова выясняет обстоятельства нападения подростка с ножницами на 10-летнего мальчика.

Как сообщает 12 февраля пресс-служба регионального МВД, инцидент произошел 9 февраля. По информации правоохранительных органов, «двое 10-летних детей на улице нашли ножницы. В ходе игры один из них случайно задел ими другого в области шеи». У мальчика диагностирована резаная рана в области шеи, его жизни ничего не угрожает.

Мать пострадавшего школьника рассказала «Интерфаксу», что ее сын пытался отобрать ножницы у подростка из параллельного класса: «Он подошел к нему сзади и хотел забрать ножницы, чтобы тот никого не травмировал. Мальчик повернулся и резанул его по шее со словами "Ну что, получил, что хотел?", после чего мой сын ушел оттуда и рассказал о случившемся», — приводит агентство ее слова. Также женщина сообщила, что после происшествия ей «посоветовали быть вежливой» с матерью напавшего мальчика, поскольку та работает судьей арбитражного суда. Мать пострадавшего школьника уточнила, что судья уже отказалась извиняться и заявила, что «если ее сына поставят на учет в ПДН (комиссии по делам несовершеннолетних. — Прим. ред.), она добьется того, чтобы на учет поставили и их ребенка».