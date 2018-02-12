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12.02.2018 13:15

В Москве не поняли петербургских рекламщиков

7 февраля в Москве состоялся круглый стол «Скандальный Петербург: в Москве пытаются понять происходящее на рекламном рынке Северной столицы»
В Москве не поняли петербургских рекламщиков
pixabay.com

 Нешироко известные бизнесмены и ассоциации в присутствии трех депутатов Госдумы от имени всего петербургского рынка обвинили в коррупции петербургских чиновников и потребовали пересмотра итогов торгов по размещению наружной рекламы, прошедших летом 2017 года. Но действительные участники рынка «наружки» Северной столицы непонимания не разделили. За эмоциями проглядывают ущемленные амбиции одного из бизнесменов, уверены они.

Защитником петербургского рынка выступил Игорь Коренков, руководитель профсоюза по поддержке малого и среднего бизнеса «Наше право». Во вступительном слове он заявил, что спустя полгода после проведения торгов бизнес-сообщество «никак не может успокоиться». Правда, почему-то главными пострадавшими выступили «швейники и булочники», которых не допустили к торгам, и «мамочки с детьми», которые «платят по 150 тысяч взятки чтобы попасть в детские сады». А их Петербург недосчитался из-за того, что плохо провел конкурс по наружной рекламе. Выступил Игорь Коренков и в защиту рекламодателей, заявив, что нельзя допустить, чтобы для них повысились цены. Хотя как это сделать одновременно с тем, чтобы заставить операторов рекламы платить больше в городской бюджет, не пояснил.

Мария Михеева, советник президента Ассоциации наружной рекламы «Национальный рекламный стандарт», заявила, что в данную структуру обращалось «много компаний, которые не смогли принять участие в торгах», потому что комитет по печати «проигнорировали решение ФАС». Имен «многих» она не назвала, равно как отказалась обнародовать имя президента ассоциации, которому дает советы. Сайта, на котором был бы указан перечень членов, у организации не имеется. Но, вероятно, главным образом речь идет о компании «Руан», которая в базе ЕГРЮЛ значится основателем «Национального рекламного стандарта». Компания конфликтовала со Смольным, отказываясь платить за фактическое использование рекламных конструкций до проведения торгов. В ходе конкурса ей достался всего один лот, в результате чего она потеряла звание одного из лидеров рекламного рынка Северной столицы.

Сам «Руан» в круглом столе не участвовал, но в роли «потерпевшего» выступила близкая к нему компания «Техмаш». Ее директор Олег Громцев высказал мнение, что петербургским властям следовало бы, по примеру Москвы, провести не конкурсы, а аукционы. Так, столица, по его словам, только за один год заработала «10 млрд рублей», что в десять раз больше, чем в Петербурге. Впрочем, он был вынужден признать, что потом победители обанкротились.

Сам «Техмаш» формально не имеет отношение к рекламному рынку Петербурга. Впервые компания заявила о себе в ходе заседаний в петербургском УФАС, выступив одним из жалобщиков на торги. При этом представители компании, чьей основной специализацией является «деятельность автомобильного и грузового транспорта» комментировать свои планы отказывались. Представитель «Техмаша» был замечен в компании с главой «Руана» Вячеславом Ананских, который собственных жалоб не подавал. Директор «Техмаша» Олег Громцев, по словам участников рынка, даже числился в штате «Руана» и представлял компанию на собраниях в Смольном.

«Стоик» был единственным «старожилом» рекламного рынка Петербурга, поддержавшим организаторов круглого стола, хотя в конкурсе, ставшим его темой, не принимал участие. Как пояснила Татьяна Сергевнина, заместитель директора оператора, после того, как его конструкции были демонтированы властями Петербурга, он фактически прекратил существование. Принять участие в новых торгах не удалось, поскольку данный тип конструкций не попал в схему. При этом Татьяна Сергевнина отметила, что никаких претензий к победителям торгов не имеет.

Среди представителей властей, пришедших поддержать организаторов конференции, тоже были не случайные лица. К примеру, депутат Госдумы от «Справедливой России» Михаил Емельянов ранее писал запрос в МВД, упрекая Смольный в отсутствии рвения по демонтажу рекламных конструкций. Однако подозрения в неправомерных действиях не подтвердились.

Итогом встречи стала грозная резолюция и письмо в администрацию президента и генпрокуратуру с требованиями проверить Петербург на наличие «серого» рынка рекламы и наказать виновных», а также «взять под контроль отмену незаконного конкурса».

Судьба торгов по наружной рекламе Петербурга, действительно, под угрозой. Так, в конце февраля в московском арбитраже должно состояться рассмотрение иска Федеральной антимонопольной службы об их отмене. Свою позицию ведомство объясняет тем, что город провел торги, не учтя ее замечаний. Однако Смольный настаивает на том, что выполнение требований фактически означали бы замену конкурса аукционом, что нарушает права города самостоятельно определять форму торгов.

«Неравных условий», о которых рассуждали на круглом столе, Смольный не создавал, утверждает глава комитета по печати Сергей Серезлеев. По его словам, демонтажу подверглись не только конструкции «Стоика». Куда больше щитов и афиш не досчитались Gallery, Rus Outdoor, Poster и «Руан», отметил он.

Действительные участники рынка позицию антимонопольщиков и организаторов «скандального» круглого стола тоже не разделяют.

Оценки якобы недополученных городом доходов не имеют под собой никакого реального экономического обоснования, считает президент Национальной ассоциации визуальных коммуникаций (объединяет крупных игроков рынка наружной рекламы Gallery, Rus Outdoor, Poster и др.) Елена Михайлова. По ее словам, несмотря на общее сокращение количества конструкций почти на треть (из-за нового ГОСТа ГИБДД), город увеличил объем поступлений в бюджет, сохранив «гарантии получения дохода». При этом «центр города был очищен от информационных шумов, благодаря чему улучшился облик культурной столицы». Она напомнила, что органы местного самоуправления вправе самостоятельно выбирать форму проведения торгов. Решение в пользу аукциона «может приводить к банкротству и долгам крупных операторов, потере бюджета для городов и рабочих мест в отрасли».

«Непонимания организаторов круглого стола мы не разделяем и полностью поддерживаем результаты конкурса», – говорит директор компании «Реклама центр» (входит в холдинг «Адамант») Максим Черняк. По его словам, рекламных конструкций и мест в схеме размещения лишился, не только «Стоик», однако другим компаниям это не помешало принять участие в торгах и выиграть лоты. Таким образом, говорить об ущемлении чьих-то прав не приходится. «Техмаш» не является участником рынка, а просто жалобщиком. «Они даже заявку на участие в конкурсе не подавали», – говорит он. Таким образом, «скандальный» круглый стол — ни что иное как попытка «создать общественное мнение» перед грядущим заседанием суда по жалобе ФАС.

«Об ассоциации «Национальный рекламный стандарт» мы не слышали до круглого стола. Рынок против торгов – этот миф», – соглашается  генеральный директор компании «Постер» Кирилл Опарин, возглавляющий Ассоциацию операторов наружной рекламы Петербурга, которая работает в Петербурге с 2005 года и объединяет основных игроков. По его словам, «Постер» первым пожаловался в ФАС на конкурс по наружной рекламе, но сейчас претензий к Смольному не имеет. Компания даже обратилась к депутату Госдумы Михаилу Романову с просьбой поддержать итоги торгов. По словам Кирилла Опарина, информационная компания является результатам «личной войны» некоторых компаний с комитетом по печати. Но пострадать от нее могут и добросовестные участники рынка. «Если суд встанет на сторону ФАС и аннулирует итоги торгов, для чего мы не видим правовых оснований, то пострадают все — и бюджет города, и операторы, и бизнес, который размещает рекламу», – заключает он.

 

Справка

Торги на право размещения наружной рекламы прошли в Петербурге летом 2017 года. Они состоялись после четырехлетнего перерыва, вызванным необходимостью сократить число щитов и афиш из-за изменений в ГОСТе ГИБДД. По результатам конкурса город отдал бизнесу право десятилетней аренды 8,5 тысяч конструкций за 9,4 млрд рублей. Больше всего мест получили «Русаутдор», «РекМастер» и «Вертикаль».

 

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