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12.02.2018 12:57

В петербургском фонде капстроительства снова меняется руководство

Исполняющий обязанности СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» Борис Паршин покинул свою должность. Одновременно в комитет по строительству назначили нового зампредседателя. 

По информации «Фонтанки», Паршин ушел с поста руководителя по собственному желанию еще в конце января. Новым исполняющим обязанности с 1 февраля стала Софья Викулова, ранее заместитель управляющего по проектированию.

Смена главы фонда в последнее время стала обыденностью. 23 марта 2017 года эту должность покинул Юрий Тонков. Его сменил Андрей Раздолькин, до этого замруководителя дирекции транспортного строительства. В конце ноября уже он ушел в отпуск с последующим увольнением, его как раз сменил Паршин. Комстрой в 2016 году передал фонду полномочия госзаказчика по строительным объектам. 

Напомним, приставка «и.о.» сопровождает и руководство самого комитета по строительству. В частности, после ухода Сергея Морозова возглавляет ведомство Евгений Барановский, опять-таки исполняющий обязанности. То же самое относится к  первому заместителю председателя Сергею Климову, назначенному за неделю до Викуловой. В 2016 году он возглавлял управление капитального строительства Карелии, а после этого занимал должность замглавы карельского министерства строительства.


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