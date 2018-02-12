Министр транспорта рассказал об иностранцах на борту разбившегося Ан-148

Среди пассажиров самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний», по предварительной информации, были граждане Азербайджана, Казахстана и Швейцарии.

Как пишет 12 февраля RNS, об этом сообщил министр транспорта Максим Соколов в ходе заседания правительственной комиссии. Он напомнил, что среди погибших есть жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Саратовской областей, Норильска и Владивостока.

Справка:

Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.

Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту. Среди погибших – три ребенка, три петербуржца, иностранцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».