ФСБ задержала в Крыму украинца за шпионаж
Федеральная служба безопасности задержала в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже.
Как сообщили 12 февраля в Центре общественных связей ФСБ, Константин Давыденко «целенаправленно собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб безопасности государства».
Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).