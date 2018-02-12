«Зенит» не встретил конкурентов в конкурсе на эксплуатацию стадиона на Крестовском

Предложение футбольного клуба «Зенит» по заключению концессионного соглашения об эксплуатации «Санкт-Петербург арены» оказалось единственным. Смольный передаст стадион в ближайшее время.

Как сообщили «Фонтанке» 12 февраля в комитете по инвестициям, к настоящему моменту подача заявок окончена. «Ни одной заявки на предложение о заключении концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации многофункционального футбольного стадиона круглогодичного использования в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга в комитет по инвестициям Санкт-Петербурга не поступило», – рассказали в ведомстве. Исключение составил сам «Зенит», от которого исходила частная концессионная инициатива. Соглашение с ним подпишут «в ближайшее время».

Ранее «Фонтанка» уже писала об инвестиционном предложении ООО «Зенит Арена», стопроцентной «дочки» клуба. Компания будет эксплуатировать стадион в течение 49 лет, концессионный платеж составляет 49 рублей. Налог на имущество обнуляется, как и налог на добавленную стоимость по итогам реконструкции стадиона. Помимо обслуживания объекта предусмотрена его реконструкция за 500 млн рублей. Речь идет о расширении зоны общепита с 3 тысяч квадратных метров до 33,3 тысячи, срок — 48 месяцев.

Решение о том, что стадион передадут «Зениту» по концессии, было принято год назад, когда соответствующий меморандум подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава «Газпром нефти» и президент «Зенита» Александр Дюков. По данным Смольного, такой подход экономит городу от 700 млн до миллиарда рублей. Прогнозировалось, что соглашение заключат уже летом, однако дело затянулось, арену передали в безвозмездное пользование СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями». В начале декабря стало известно, что Смольный одобрил заключение концессионного соглашения с футбольным клубом «Зенит» по «Санкт-Петербург арене».