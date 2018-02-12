«Зенит» проведет третьи сборы в Италии

Заключительные сборы зимней паузы сезона 2017/18 футбольный клуб «Зенит» проведет в Италии.

Как сообщает 12 февраля пресс-служба петербургского клуба, сразу после первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика» петербуржцы отправятся из Глазго в Рим. Там команда будет тренироваться в центре олимпийской подготовки имени Джулио Онести, который был построен в 1954 году к летним Олимпийским играм в Риме.

Планируется, что команда вернется в Петербург вечером 20 февраля. Ответный матч с «Селтиком» пройдет 22 февраля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 23.05.

Напомним, в рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» сыграл 8 контрольных матчей. В шести из них сине-бело-голубые одержали победы, один раз сыграли вничью и один раз проиграли.