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12.02.2018 12:07

СМИ: Рейсы Москва - Орск отберут у «Саратовских авиалиний» после авиакатастрофы в Подмосковье

Оренбургские власти ищут авиакомпанию, которой хотят передать рейсы Москва – Орск. Заменить перевозчика («Саратовские авиалинии») хотят после авиакатастрофы в Подмосковье, в которой погиб 71 человек.

Как пишет 12 февраля РБК, о поисках нового перевозчика сообщила начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Инна Аверкова. «Губернатор, насколько я знаю, заявил, что он проводил переговоры с «Аэрофлотом» и компанией «Россия», чтобы уже завтра самолеты этих авиакомпаний осуществляли рейсы по направлениям Орск — Москва и Москва — Орск», – рассказала она. Авиакомпании, по ее словам, сейчас изучают, достаточно ли у них самолетов для этих целей. 

Отметим, сейчас регулярные рейсы между Москвой и Орском выполняют только «Саратовские авиалинии».

Справка:

Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.

Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту. Среди погибших – три ребенка, три петербуржца, иностранцы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».


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