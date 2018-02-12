СМИ: Рейсы Москва - Орск отберут у «Саратовских авиалиний» после авиакатастрофы в Подмосковье

Оренбургские власти ищут авиакомпанию, которой хотят передать рейсы Москва – Орск. Заменить перевозчика («Саратовские авиалинии») хотят после авиакатастрофы в Подмосковье, в которой погиб 71 человек.

Как пишет 12 февраля РБК, о поисках нового перевозчика сообщила начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Инна Аверкова. «Губернатор, насколько я знаю, заявил, что он проводил переговоры с «Аэрофлотом» и компанией «Россия», чтобы уже завтра самолеты этих авиакомпаний осуществляли рейсы по направлениям Орск — Москва и Москва — Орск», – рассказала она. Авиакомпании, по ее словам, сейчас изучают, достаточно ли у них самолетов для этих целей.

Отметим, сейчас регулярные рейсы между Москвой и Орском выполняют только «Саратовские авиалинии».