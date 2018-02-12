СМИ: Рейсы Москва - Орск отберут у «Саратовских авиалиний» после авиакатастрофы в Подмосковье
Оренбургские власти ищут авиакомпанию, которой хотят передать рейсы Москва – Орск. Заменить перевозчика («Саратовские авиалинии») хотят после авиакатастрофы в Подмосковье, в которой погиб 71 человек.
Как пишет 12 февраля РБК, о поисках нового перевозчика сообщила начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Инна Аверкова. «Губернатор, насколько я знаю, заявил, что он проводил переговоры с «Аэрофлотом» и компанией «Россия», чтобы уже завтра самолеты этих авиакомпаний осуществляли рейсы по направлениям Орск — Москва и Москва — Орск», – рассказала она. Авиакомпании, по ее словам, сейчас изучают, достаточно ли у них самолетов для этих целей.
Отметим, сейчас регулярные рейсы между Москвой и Орском выполняют только «Саратовские авиалинии».
Справка:
Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.
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