Роскомнадзор обещает реже «дёргать» бизнес

Роскомнадзор почти на четверть сократит количество плановых проверок. При этом ведомство, как известно, в последнее время активно работает по запросам силовиков и властных структур.

12 февраля надзорный орган заявил, что продолжает переход на риск-ориентированную модель контроля, а значит, сокращает количество проверок.

«В сфере связи в 2017 году по сравнению с 2016-ом количество плановых проверок уменьшилось на 7,3% (соответственно, 368 и 397 плановых проверок), в 2018 году сократится еще на 18,3% – до 301», – отметили в Роскомнадзоре.

При этом в ведомстве подчеркнули, что в сфере массовых коммуникаций практически полностью отказались от плановых проверок, заменив их дистанционным наблюдением.

Чиновники напомнили, что их цель — сократить административное давление на бизнес.

Напомним, что федеральная служба при этом активно работает по заявлениям. Так, например, на днях Роскомнадзор потребовал удалить фотографии из новости издания «Медиазона» о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, посвященном якобы совместному отдыху вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаски.

Также Минкомсвязи недавно отчиталось о блокировке 600 «зеркал» заблокированных сайтов (в основном речь шла о страницах с пиратскими копиями фильмов).