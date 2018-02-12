«Саратовские авиалинии» приостановили полеты Ан-148

После катастрофы под Москвой компания «Саратовские авиалинии» временно приостановила полеты самолетов Ан-148. Эти воздушные суда составляют половину парка перевозчика.

Как следует из размещенного 12 февраля сообщения на сайте компании, решение о приостановке полетов принято руководством. «Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов», – добавляют в «Саратовских авиалиниях».

Ранее министр транспорта Максим Соколов сообщал, что эксплуатация пассажирских Ан-148 может быть приостановлена на всей территории России. Решение об этом будет приниматься Росавиацией и Ространснадзором.

«Саратовские авиалинии» до катастрофы эксплуатировали шесть Ан-148. После временного отказа от воздушных судов этого типа в парке остаются семь самолетов Embraer и Як-42.

Самолет с бортовым номером RA-61704, выполнявший рейс 6В-703 Москва – Орск, днем 11 февраля упал через несколько минут после взлета из Домодедово. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа и трех петербуржцев. В этот день RA-61704 успел выполнить три рейса: Пенза – Москва, Москва – Саратов, Саратов – Москва.

По данным «Саратовских авиалиний», RA-61704 произведен в 2010 году, в компанию поступил в феврале 2017-го. В январе 2018 года самолет прошел форму С-чек, на которой были тщательно проверены в том числе агрегаты двигателя, планера, крыла. Летная годность судна была подтверждена.

Маршрутная сеть «Саратовских авиалиний» насчитывает десятки направлений по России от Благовещенска до Петербурга, единственный международный аэропорт прибытия — Ереван.