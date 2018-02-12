На набережной канала Грибоедова в кипятке тонут машины

Из-за лопнувшей трубы с горячей водой в Адмиралтейском районе Петербурга 12 февраля похолодает почти в пятидесяти зданиях. Потепление обещают ночью.

Как рассказали «Фонтанке» в «Теплосети», о разливающемся кипятке рядом с домом №69 на набережной канала Грибоедова жители сообщили в начале одиннадцатого утра. Вода подтопила автомобили, набережную затянуло паром. Сейчас на месте установлены ограждения, бригада откачивает кипяток. К полудню собираются приступить к ремонту.

Известно, что течь дала труба диаметром 400 мм. Регламент даёт на её восстановление 13 часов. В зону работ попали 48 зданий: 40 жилых, два детских учреждения и производственные постройки. В «Теплосети» заверяют, что без горячей воды дома не останутся, но отопление будет ограничено.

Теплоэнергетики напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо немедленно покинуть место происшествия и не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Ответственность компании застрахована.