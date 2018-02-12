Квартира ЛСР: это по любви

В честь Дня всех влюбленных «Группа ЛСР» объявляет праздничную акцию. С 12 по 18 февраля семейные пары могут получить скидку 1000 рублей с каждого метра при покупке любой квартиры компании.

Обязательное условие акции: наличие свидетельства о заключении брака. Скидка предоставляется при оформлении договора в период с 12 по 18 февраля и действует при любых способах покупки: ипотека, рассрочка, единовременная оплата, с другими бонусами не суммируется.

В Санкт-Петербурге «Группа ЛСР» реализует сразу несколько проектов в Московском, Красногвардейском, Калининском, Невском, Приморском и других районах города. Жилые комплексы обеспечены детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами и местами для отдыха, а также встроенными помещениями для формирования необходимой внутренней инфраструктуры. Обязательными для всех объектов являются комплексное озеленение внутренней территории и строительство паркингов, позволяющих освободить придомовое пространство от автомобилей жильцов. Покупателям предлагается богатый выбор квартир как в жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса, так и в элитных домах от ведущих архитекторов. Есть варианты, как в готовых домах, так и в строящихся, как с отделкой «под ключ», так и с качественной подготовкой под отделку. Всего представлено более 7 500 вариантов.

Сроки акции – 12.02.2018г. – 18.02.2018г., организатор ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», юр.адрес : 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36, лит. Б, пом. 29Н (310), ИНН/ОГРН: 7826090547/ 1027810227884, Подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно ознакомиться по тел. (812) 325-01-01

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»