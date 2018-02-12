Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно

Глава комитета по благоустройству Рублевский обещал Петербургу «другую картину» по снегу к понедельнику. И только сегодня выяснилось, что она и не предполагала полной очистки улиц.

Смольный отчитался о стахановских темпах уборки за прошлую неделю — техника отработала на 50% смен больше, чем раньше, дворники вкалывали на 40% дольше обычного. Вот только внешне это заметно отнюдь не везде, да и ледяные горы со многих улиц Петербурга никуда не делись. Мало того, к ним добавились сосульки и даже протекающие крыши.

В прошлую среду, 7 февраля, Владимир Рублевский прямо на камеру «Фонтанки» говорил (цитируем):

«На сегодняшний день с начала зимы мы вывезли более 1 млн кубических метров снега. Эту работу будем продолжать. Снег нам еще обещают — завтра небольшой, послезавтра небольшой. Тем не менее будем работать, и я думаю, что к понедельнику картина в городе будет совершенно другая. Мы максимально всё вывезем».

И вот наступил понедельник. Как поняла «Фонтанка», к этому моменту город если не должен был блестеть, то хотя бы по нему должна была появиться возможность пройти, не рискуя оказаться в травмпункте или на проезжей части.

Но сегодня на резонный вопрос: «Насколько вы продвинулись в деле полной уборки снега?» в комитете «Фонтанке» заявили, что вообще-то Рублевского неправильно поняли. Никто и не говорил, что город будет убран полностью — начисто и «максимально», мол, разные вещи. И прислали отчет, эффективность которого измеряется сменами и процентами, а не визуальным отсутствием снега.

«За прошедшую неделю с 5 по 11 февраля дорожные предприятия отработали почти 14 тысяч смен техники, что на 50 % больше, чем в среднем в неделю. Работники ручной уборки отработали более 11 тысяч смен – почти на 40 % больше, чем обычно». И добавили, что с улиц города за неделю было вывезено более 373 тысяч кубометров снега, всего с начала зимы – около 1,3 млн кубометров.

«За неделю мы вывезли почти столько же снега, сколько у нас было с начала зимнего сезона по конец января», – с гордостью отметили в комитете и сообщили, что все основные магистрали очищены.

На вопрос, правильно ли мы поняли, что сначала снег убирают с магистралей, а потом с тротуаров, «Фонтанке» снова заявили, что опять ошибка с трактовкой. Убирают они всё одновременно, но виноваты другие.

– Сначала снег отодвигается к лотковой зоне, где формируются валы, а потом снежная куча максимально вывозится. Не могут убрать снег с проезжай части, а потом только начать убирать тротуары, – отметили в комитете. – Другое дело, что параллельно идут работы по сбиванию сосулек, устранению снега с крыш. Но этот снег должен вывозить тот, кто непосредственно ведет работы по очистке кровель. А снег с дворовых территорий должны убирать управляющие , ТСЖ.

Как философски заметили в комитете, «Петербург – лоскутное одеяло, и каждая зона ответственности имеет своего хозяина. И мы отвечаем за улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга, — мы дворники».

К сожалению, реальные ответственные находятся в городе лишь после очередного ЧП. Но и тогда «лоскутное одеяло» пытаются передернуть.

Например, после того, как ледяная глыба убила 73-летнюю пенсионерку на Репина, прокуратура инициировала проверку и внесла на имя директора УК «Возрождение» представление. Но там в ответ сообщили, что лед вообще мог упасть с козырька одной из квартир — то есть виноваты сами жители.

Выразить свою удовлетворенность уровнем уборки улиц и задать сопутствующие вопросы все жители Петербурга могут круглосуточно в дежурную службу комитета по благоустройству. Телефоны горячих линий: 314-60-13 и 576-14-83.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»