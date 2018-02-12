Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно

Еще
14:39 12.02.2018
Пришлите свою новость!
14:37
Депутаты хотят зачистить мобильные приложения от пиратского контента
14:34
ГАТИ насобирала штрафов за неубранный снег на миллион рублей
14:20
Следственный комитет: АН-148 взорвался на земле
14:11
Жилком: Замечания о сосульках поступают сотнями
14:02
Фигуристка сборной Канады спасла собаку, которую хотели съесть корейцы
13:57
Песков: Доклада о причинах авиакатастрофы под Москвой ждать в ближайшее время не стоит
13:56
Бомбу на «Маяковской» не нашли
13:55
Краснодарский суд грозит блокировкой YouTube и Instagram из-за Навального и Насти Рыбки
13:48
В Москве горит гостиница «Космос»
13:41
Вертолет Ми-8 загорелся при жесткой посадке в Сибири
13:33
«Маяковская» закрыта на проверку
13:25
Координатора штаба Навального в Петербурге оставили под арестом
13:19
Теплоэнергетики устроили засаду на поврежденную трубу в Кронштадте
13:15
СМИ: В Кемерове сын судьи ударил одноклассника ножницами в шею
13:10
«Пятьдесят оттенков свободы» стали лидерами проката в России и США
13:02
Пенсионер погиб под колесами пенсионера в Петербурге
12:57
В петербургском фонде капстроительства снова меняется руководство
12:40
Эксперты: Рынок недвижимости ждет рост цен на 30%
12:37
Министр транспорта рассказал об иностранцах на борту разбившегося Ан-148
12:21
ФСБ задержала в Крыму украинца за шпионаж
12:15
«Зенит» не встретил конкурентов в конкурсе на эксплуатацию стадиона на Крестовском
12:14
«Зенит» проведет третьи сборы в Италии
12:10
«Удельную» проверяли больше часа
12:07
СМИ: Рейсы Москва - Орск отберут у «Саратовских авиалиний» после авиакатастрофы в Подмосковье
12:05
Роскомнадзор обещает реже «дёргать» бизнес
11:57
О бомбе в самолёте в Хельсинки финнов предупредила полиция другой страны
11:53
«Саратовские авиалинии» приостановили полеты Ан-148
11:52
Случайный снежок разбил машину в Петербурге
11:48
На набережной канала Грибоедова в кипятке тонут машины
11:30
Первый Мед построит реабилитационный центр для Института им. Горбачевой
11:29
СМИ: Сенаторам строят новое здание в центре Москвы, в старом места не хватает
11:17
Пассажиров оставили без «Удельной»
11:11
Финский шенген оформят за 11 дней
11:04
В Минздраве рассказали, сколько будут искать останки погибших в авиакатастрофе под Москвой
10:39
На месте крушения Ан-148 в Подмосковье нашли бортовой самописец
10:35
Пожар в Лахтинских банях начался с ресторана
10:20
Минобороны РФ показало запуск новой ракеты системы ПРО
10:05
Финляндия опередила Россию на 32 строчки в рейтинге владения английским языком
10:02
Смольный сообщил о трех погибших при крушении Ан-148 петербуржцах
09:53
Смольному запретили расторгать договор аренды земли, продажа которой позволит достроить ЖК «Охта-Модерн»
09:45
В правительстве предложили перенести зимние школьные каникулы
09:38
В Петербурге налетчики вшестером брали один телефон
09:34
Иностранец позволил себе лишнего с инспектором ГИБДД в Петербурге
09:24
В разбившемся Ан-148 погибли двое жителей Ленобласти
09:16
Родченков показал новый облик и рассказал, зачем сменил внешность
09:03
Взрывчатки на «Гражданском проспекте» не нашли
08:55
Татьяна Тарасова: Путин извинился за ситуацию с Играми, а Мутко даже «мяу» не сказал
08:46
В Петербурге горят Лахтинские бани
08:45
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сифилиса в Словакии
08:34
В Петербурге годовалый ребёнок хлебнул White Spirit и попал в больницу
08:30
Россия досрочно завоевала вторую медаль Олимпиады в Пхенчхане
08:24
В Колпино наряд выезжал за школьником, «заминировавшим» жилой дом
08:17
Опасный переход на Светлановском продолжает собирать сбитых пешеходов
08:11
МЧС закончило спасательную операцию на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
08:06
Метро «Гражданский проспект» закрыто на проверку
01:20
Об ошибках в науке расскажут Панчин и Водовозов
00:14
Падение самолета в Подмосковье попало на видео. Частиц взрывчатки не найдено
11/02
На Достоевского разбился человек, весь двор в крови
11/02
Сокамерницы избили арестованную в США россиянку до слепоты
11/02
«Шопинг»-ДТП в Петербурге: со столбом и с тележкой для продуктов
11/02
Тренеры поругались из-за саней и помешали российскому олимпийцу победить
11/02
Российские телеканалы меняют сетку вещания после крушения Ан-148
11/02
Грузовики с трассы М-11 блокируют две колонии в Ленобласти
11/02
Семья петербуржца подтвердила, что он собирался лететь на разбившемся самолете
11/02
Яшин поведал о диалоге с гаишником, обиженным на «Крузак» чиновника
11/02
Оргкомитет Олимпиады предупредил о похолодании в Пхенчхане
11/02
Житель Сочи рассказал, что отказался от полета в Орск в последний момент
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
12.02.2018 12:12

Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно

Глава комитета по благоустройству Рублевский обещал Петербургу «другую картину» по снегу к понедельнику. И только сегодня выяснилось, что она и не предполагала полной очистки улиц.
Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно

Смольный отчитался о стахановских темпах уборки за прошлую неделю — техника отработала на 50% смен больше, чем раньше, дворники вкалывали на 40% дольше обычного. Вот только внешне это заметно отнюдь не везде, да и ледяные горы со многих улиц Петербурга никуда не делись. Мало того, к ним добавились сосульки и даже протекающие крыши.

В прошлую среду, 7 февраля, Владимир Рублевский прямо на камеру «Фонтанки» говорил (цитируем):

«На сегодняшний день с начала зимы мы вывезли более 1 млн кубических метров снега. Эту работу будем продолжать. Снег нам еще обещают — завтра небольшой, послезавтра небольшой. Тем не менее будем работать, и я думаю, что к понедельнику картина в городе будет совершенно другая. Мы максимально всё вывезем».

И вот наступил понедельник. Как поняла «Фонтанка», к этому моменту город если не должен был блестеть, то хотя бы по нему должна была появиться возможность пройти, не рискуя оказаться в травмпункте или на проезжей части.

Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно

Но сегодня на резонный вопрос: «Насколько вы продвинулись в деле полной уборки снега?» в комитете «Фонтанке» заявили, что вообще-то Рублевского неправильно поняли. Никто и не говорил, что город будет убран полностью — начисто и  «максимально», мол, разные вещи. И прислали отчет, эффективность которого измеряется сменами и процентами, а не визуальным отсутствием снега.

«За прошедшую неделю с 5 по 11 февраля дорожные предприятия отработали почти 14 тысяч смен техники, что на 50 % больше, чем в среднем в неделю. Работники ручной уборки отработали более 11 тысяч смен – почти на 40 % больше, чем обычно». И добавили, что с улиц города за неделю было вывезено более 373 тысяч кубометров снега, всего с начала зимы – около 1,3 млн кубометров.

«За неделю мы вывезли почти столько же снега, сколько у нас было с начала зимнего сезона по конец января»,  – с гордостью отметили в комитете и сообщили, что все основные магистрали очищены.

На вопрос, правильно ли мы поняли, что сначала снег убирают с магистралей, а потом с тротуаров, «Фонтанке» снова заявили, что опять ошибка с трактовкой. Убирают они всё одновременно, но виноваты другие.

– Сначала снег отодвигается к лотковой зоне, где формируются валы, а потом снежная куча максимально вывозится. Не могут убрать снег с проезжай части, а потом только начать убирать тротуары, – отметили в комитете. – Другое дело, что параллельно идут работы по сбиванию сосулек, устранению снега с крыш. Но этот снег должен вывозить тот, кто непосредственно ведет работы по очистке кровель. А снег с дворовых территорий должны убирать управляющие , ТСЖ.

Как философски заметили в комитете, «Петербург – лоскутное одеяло, и каждая зона ответственности имеет своего хозяина. И мы отвечаем за улично-дорожную сеть Санкт-Петербурга, — мы дворники».

К сожалению, реальные ответственные находятся в городе лишь после очередного ЧП. Но и тогда «лоскутное одеяло» пытаются передернуть.

Например, после того, как ледяная глыба убила 73-летнюю пенсионерку на Репина, прокуратура инициировала проверку и внесла на имя директора УК «Возрождение» представление. Но там в ответ сообщили, что лед вообще мог упасть с козырька одной из квартир — то есть виноваты сами жители.

Выразить свою удовлетворенность уровнем уборки улиц и задать сопутствующие вопросы все жители Петербурга могут круглосуточно в дежурную службу комитета по благоустройству. Телефоны горячих линий: 314-60-13 и 576-14-83.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, Viber или группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Смольный ищет самые заснеженные крыши
Прокуратура оценит чистоту улиц в Петербурге после снегопада
Снег в Петербурге расчищают "пылесосами"
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компанией Setl City
09.02.2018 16:55

Setl City на полгода раньше сдала три корпуса ЖК GreenЛандия-2

Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 2.5-2.7 ЖК GreenЛандия-2 с подземной автостоянкой на полгода раньше срока. В составе жилого комплекса также возведен встроенно-пристроенный детский сад, рассчитанный на 100 малышей
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 13:39

Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади

С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
Магазин "Кей"
09.02.2018 10:00

Смартфоны Samsung Galaxy A8 и Samsung A8+: особенности, сходства и различия

Samsung выпустил две новых модели из серии А, пользующейся популярностью в России. Общая идея А-серии заключается в том, чтобы предложить пользователю смартфон, максимально похожий на топовую модель, в данном случае S8/S8+, но по более низкой цене
Материалы рубрики
Новости
Статьи
ГАТИ насобирала штрафов за неубранный снег на миллион рублей
Жилком: Замечания о сосульках поступают сотнями
«Зенит» не встретил конкурентов в конкурсе на эксплуатацию стадиона на Крестовском
Смольному запретили расторгать договор аренды земли, продажа которой позволит достроить ЖК «Охта-Модерн»
Петербургу предлагают три памятника – для центра и Кронштадта
Поезд «из 43-го» встречали на Финляндском вокзале
«Балтийская» закрыта на вход и выход на весь день
В епархии рассказали, сколько храмов построят в Петербурге
«Фонтанка» за 60 секунд – 5-9 февраля
Смольный предложит китайцам здания, освободившиеся после переезда в «Невскую ратушу»
Тайные комнаты Меншиковского дворца
Смольный обещал очистить улицы. Но это не точно
Как может выглядеть парк в «Северной долине»
Зимняя «Гонка Героев»: Как не замерзнуть и получить удовольствие
Славянку и Ленсоветовский хотят приумножить
Чиновников послали на «Грозу»
«Фонтанка» рассказывает, почему «танцует» трактор
Петербуржцы заплатят за мусор по-новому
Тяжелый случай: Зачем человечеству Falcon Heavy
Алексашенко: Бояться санкций надо
Говорим и показываем
Главное
Последнее

СК показал место крушения АН-148 с воздуха

Набережная Грибоедова перекрыта: ремонтируют трубу после прорыва

Минобороны РФ показало запуск новой ракеты системы ПРО

Новости компаний
Фото предоставлено компанией Setl City
09.02.2018 16:55
Setl City на полгода раньше сдала три корпуса ЖК GreenЛандия-2
Setl City ввела в эксплуатацию корпуса 2.5-2.7 ЖК GreenЛандия-2 с подземной автостоянкой на полгода раньше срока. В составе жилого комплекса также возведен встроенно-пристроенный детский сад, рассчитанный на 100 малышей
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.02.2018 13:39
Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади
С 15 февраля 2018 года Аэрофлот ужесточает контроль за провозом ручной клади в базовом аэропорту Шереметьево и в аэропортах по всей маршрутной сети компании.
Магазин "Кей"
09.02.2018 10:00
Смартфоны Samsung Galaxy A8 и Samsung A8+: особенности, сходства и различия
Samsung выпустил две новых модели из серии А, пользующейся популярностью в России. Общая идея А-серии заключается в том, чтобы предложить пользователю смартфон, максимально похожий на топовую модель, в данном случае S8/S8+, но по более низкой цене
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 11:29
Аэрофлот стал победителем премии Skyway Service Award в четырех номинациях
Аэрофлот стал победителем сразу в четырех номинациях престижной авиационной премии Skyway Service Award. Торжественная церемония награждения прошла в рамках V Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
ПАО «Группа ЛСР»
06.02.2018 12:27
Паркинг в «Смольном парке» в подарок
Покупатель квартиры в элитном комплексе «Смольный парк», который «Группа ЛСР» построила в одной из самых престижный локаций исторического центра, может получить место в подземном паркинге бесплатно
УК «Новоселье»
05.02.2018 16:06
В Новоселье открылся лабораторно-диагностический медицинский центр «Эскулап»
К услугам жителей самый широкий спектр анализов и собственная лаборатория на месте. Кроме этого, в центре принимает терапевт, по предварительной записи можно попасть на прием и получить консультацию кардиолога и эндокринолога.
Компания «Галамарт»
02.02.2018 12:35
Герои сказок оживают в дополненной реальности «Галамагии»
Современные технологии двигаются «семимильными шагами». Эффекты дополненной реальности становятся все более доступными. Сеть магазинов «Галамарт» выпустила для себя и партнеров компании эксклюзивный календарь на 2018 год
ГК «Эталон»
01.02.2018 19:00
Группа «Эталон» получила разрешение на строительство нового объекта
Группа «Эталон» объявляет о получении разрешения на строительство нового жилого комплекса бизнес-класса в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проект будет реализован компанией «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»)
СК «Полис Групп»
01.02.2018 12:30
«Полис Групп» открыла два детских сада в Кудрово
31 января состоялось торжественное открытие двух детских садов в составе жилых комплексов «Австрийский квартал» и «Березовая роща» в Кудрово. Девелопер проектов - компания «Полис Групп». Детские дошкольные учреждения построены по программе «Соцобъекты в обмен на налоги» и переданы на баланс Ленинградской области.
ГК «УНИСТО Петросталь»
31.01.2018 16:59
В ЖК «Аннинский парк» построят первый детский сад
ГК «УНИСТО Петросталь» разрабатывает проект первого детского сада в ЖК «Аннинский парк» на 167 мест. Всего на территории жилого комплекса планируется построить школу на 800 мест и два детских сада на 400 мест
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.