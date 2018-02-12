Еще один банк аккредитовал ЦДС «Приневский»

АО «Сургутнефтегазбанк» аккредитовал жилой комплекс ЦДС «Приневский» (4 корпус). Ипотечный кредит для приобретения квартиры может быть предоставлен без первоначального взноса.

Ипотечная программа подразумевает следующие условия приобретения жилой недвижимости: минимальная процентная ставка по кредиту – 9% годовых. Первоначальный взнос составляет от 0% до 80% стоимости выбранной квартиры. Средства могут быть предоставлены на срок до 30 лет. Максимальная сумма кредита – 8 млн руб.

Комиссии за выдачу кредита отсутствуют. Необходимо страхование объекта недвижимости.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.cds.spb.ru/obschie-usloviya-ipotechnyh-programm-surgutnevtegazbanka/

Четвертый корпус ЦДС «Приневский» относится к третьей очереди строительства жилого комплекса. Здание расположено в центре нового квартала. Рядом с ним будет возведена школа на 1375 учащихся, а также наземный многоярусный паркинг на 300 машиномест.

В четвертом корпусе ЦДС «Приневский» представлен большой выбор планировочных решений: студии площадью от 22,8 кв. м, однокомнатные квартиры от 28,9 кв. м и двухкомнатные от 55,8 кв. м. Всего в доме расположатся 835 квартир.

Ввод четвертого корпуса ЦДС «Приневский» в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2019 года.

ЦДС «Приневский» — проект комплексного освоения территорий, расположенный на правом берегу Невы в юго-восточной части исторически сложившегося Невского района Санкт-Петербурга. Жилой квартал включает в себя восемь 24-х этажных жилых домов общей площадью около 300 тысяч кв. м. Проект рассчитан на 9 тысяч жителей. На благоустроенной территории расположится всё необходимое для комфортной и спокойной жизни: детские сады, среднеобразовательная школа, поликлиника, сформированы прогулочные дорожки. Предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест, а также просторные гостевые парковочные зоны. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в едином архитектурном стиле.

Справка о ГК «ЦДС»

АО "Сургутнефтегазбанк" АО БАНК «СНГБ» лицензия Банка России №588 от 05.09.2016г.

ЖК «Приневский» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №78-12027720-2014 от 26.11.2014, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/