СМИ: Сенаторам строят новое здание в центре Москвы, в старом места не хватает

Для Совета Федерации построят новое восьмиэтажное здание в центре столицы. Проектом занимается управление делами президента.

Об этом 12 февраля пишет «Коммерсантъ». По данным издания, на улице Петровка, дом 17, строение 19, снесут здание 1917 года постройки и возведут восьмиэтажную резиденцию площадью около 14 тысяч кв. м. Надземный переход свяжет ее с главным корпусом Совета Федерации. Параллельно идет реконструкция здания Госдумы — на оба эти проекта выделено 2,3 млрд рублей. Из них около 1,7 млрд рублей достанется верхней палате парламента.

Строительство новой резиденции позволит создать кабинеты для 90 сенаторов, которые сейчас вынуждены работать в здании на Новом Арбате — в старом помещении Совфеда им попросту не хватает места. Один из сотрудников верхней палаты парламента рассказал «Коммерсанту», что «одни сенаторы не могут быть равнее других», поэтому их размещение по разным адресам вызывало недовольство «отселенных».