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12.02.2018 11:29

СМИ: Сенаторам строят новое здание в центре Москвы, в старом места не хватает

Для Совета Федерации построят новое восьмиэтажное здание в центре столицы. Проектом занимается управление делами президента.

Об этом 12 февраля пишет «Коммерсантъ». По данным издания, на улице Петровка, дом 17, строение 19, снесут здание 1917 года постройки и возведут восьмиэтажную резиденцию площадью около 14 тысяч кв. м. Надземный переход свяжет ее с главным корпусом Совета Федерации. Параллельно идет реконструкция здания Госдумы — на оба эти проекта выделено 2,3 млрд рублей. Из них около 1,7 млрд рублей достанется верхней палате парламента.

Строительство новой резиденции позволит создать кабинеты для 90 сенаторов, которые сейчас вынуждены работать в здании на Новом Арбате — в старом помещении Совфеда им попросту не хватает места. Один из сотрудников верхней палаты парламента рассказал «Коммерсанту», что «одни сенаторы не могут быть равнее других», поэтому их размещение по разным адресам вызывало недовольство «отселенных». 


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«Главстрой-СПб»
08.02.2018 13:45
10 концепций «Долина парка» на Парнасе покажут в Александринском театре
С 9 по 22 февраля на Новой сцене Александринского театра будут выставлены работы 10 финалистов конкурса на лучшую концепцию парка в ЖК «Северная долина». 8 февраля жюри выбрало ТОП-10 проектов из 90 поступивших заявок
Фото предоставлено пресс-службой Правительства Ленинградской области
05.02.2018 12:45
Многодетная семья получила квартиру в «Янила Кантри»
31 января в ходе рабочей поездки по Всеволожскому району Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко навестил многодетную семью Велигура, которая получила квартиру в новом корпусе квартала «Янила Кантри»
Setl City
24.01.2018 10:27
В 2017 году объем продаж Setl City вырос на 9,8%
Объем продаж жилой недвижимости Setl City в 2017 году увеличился на 9,8% в денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Продажи коммерческих помещений выросли на 7,4% за тот же период. Эксклюзивным брокером проектов Setl City выступает «Петербургская Недвижимость»
ООО "Лигр"
15.01.2018 08:00
Стартует печать информационных материалов для выборов Президента РФ
Типография ЛИГР (ОГРН 1107847165205, ИНН 7802715133) информирует о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных предвыборных материалов для выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
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Осенние рекорды ипотеки в Банке «Санкт-Петербург»
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Жилой комплекс OSTROV готовится к сдаче
Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV на Петровском острове, который возводит «Строительный трест», будет сдан в 4 квартале 2017 года. На объекте ведутся завершающие работы
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