В Минздраве рассказали, сколько будут искать останки погибших в авиакатастрофе под Москвой
Работы по поиску останков жертв авиакатастрофы под Москвой будут продолжаться в течение недели.
Как пишет РБК, об этом 12 февраля заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Всего погиб 71 человек. «Наша задача как можно быстрее опознать останки и дать людям возможность проститься с погибшими», — рассказала Скворцова. «Был организован сбор останков погибших. Этот процесс достаточно длительный, в течение, наверное, около семи дней останки будут собираться», — уточнила она.
Опознание и генетическую экспертизу будут проводить под контролем федерального центра судебно-медицинской экспертизы. Представители Минздрава в Орске уже организовали сбор генетических материалов близких родственников для опознания погибших.
Справка:
Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.
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