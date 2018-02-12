В Минздраве рассказали, сколько будут искать останки погибших в авиакатастрофе под Москвой

Работы по поиску останков жертв авиакатастрофы под Москвой будут продолжаться в течение недели.

Как пишет РБК, об этом 12 февраля заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Всего погиб 71 человек. «Наша задача как можно быстрее опознать останки и дать людям возможность проститься с погибшими», — рассказала Скворцова. «Был организован сбор останков погибших. Этот процесс достаточно длительный, в течение, наверное, около семи дней останки будут собираться», — уточнила она.

Опознание и генетическую экспертизу будут проводить под контролем федерального центра судебно-медицинской экспертизы. Представители Минздрава в Орске уже организовали сбор генетических материалов близких родственников для опознания погибших.