На месте крушения Ан-148 в Подмосковье нашли бортовой самописец

Черный ящик самолета Ан-148 нашли на месте крушения в Раменском районе Подмосковья утром 12 февраля. Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте авиакатастрофы.

В комментарии РИА Новости он заявил, что бортовой речевой самописец находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее МЧС объявило о завершении спасательной операции и начале поисковой, которая займет около недели. Место крушения обследуют с помощью беспилотников.

Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.

Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту. Среди погибших – три ребенка, три петербуржца, иностранцы. Один человек рассказал, что должен был лететь этим рейсом, но в последний момент изменил планы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».