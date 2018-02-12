Пожар в Лахтинских банях начался с ресторана

На территории оздоровительного комплекса в Приморском районе Петербурга 12 февраля сгорело здание ресторана. Бани утром понедельника востребованы не были, среди персонала пострадавших нет.

Как сообщили «Фонтанке» в «Лахтинских банях», около половины седьмого утра в отдельно стоящем здании ресторана произошло короткое замыкание. Посетителей в это время в комплексе не было, пятеро сотрудников заметили опасность и вызвали пожарных. Огонь распространился быстро. Пострадал сам ресторан и коммерческое помещение, в котором располагалась прачечная. Все бани целы, но сегодня гостей принимать не будут.

Пожарные продолжают разбирать завалы на Лахтинском проспекте, 33. Возгорание на территории комплекса с 6:50 тушили почти 50 человек и 13 расчетов. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара повышали до номера 1-БИС. Горела обстановка на площади 200 квадратных метров.

«Пострадавших нет, эвакуация не проводилась», – добавили в городском МЧС.