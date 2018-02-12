Минобороны РФ показало запуск новой ракеты системы ПРО
Видеозапись опубликована 12 февраля на официальном канале военного ведомства в YouTube.
Запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как отметил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько, ракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью».
Как ранее сообщала газета «Красная звезда», ракета предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также для предупреждения ракетной атаки и контроля космического пространства. В ближайшее время она должна поступить на вооружение Минобороны.