Минобороны РФ показало запуск новой ракеты системы ПРО

Испытания новой ракеты системы противоракетной обороны показало Министерство обороны России.

Видеозапись опубликована 12 февраля на официальном канале военного ведомства в YouTube.

Запуск состоялся на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Как отметил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС полковник Андрей Приходько, ракета «успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью».

Как ранее сообщала газета «Красная звезда», ракета предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также для предупреждения ракетной атаки и контроля космического пространства. В ближайшее время она должна поступить на вооружение Минобороны.