У обещавшего пристрелить жену жителя Пушкина отобрали гранату и ружье

Алкоголь и вспыльчивость испортили семейные отношения в Пушкинском районе Петербурга, а наличие в доме оружия добавило обещаниям реалистичности. Впрочем, припасенное в доме ружьё так и не выстрелило.

Как стало известно «Фонтанке», в семь вечера 11 февраля в полицию позвонила жительница посёлка Александровская, которая заявила на своего 35-летнего супруга. Воскресным вечером мужчина хлебнул лишнего, вспылил, затеял ссору и пообещал застрелить благоверную. Причин не верить его словам у жены не было: она подхватила двоих детей, выскочила на улицу и позвала на помощь полицейских, предложив им проверить комнаты на предмет незарегистрированного оружия.

В двухэтажном частном доме на Институтской нашлись охотничье двуствольное ружье 1954 года выпуска, 34 патрона к нему, произведенный в Германии травматический револьвер 380 GUM, парочку подозрительных механизмов и зеленый предмет, по виду напоминающий гранату. Сам виновник размолвки оказался на втором этаже. Успокаиваться его увезли в отдел полиции, а оружие направили на экспертизу.

В ГУ МВД по Петербургу и области подтвердили, что проводится проверка по факту угрозы убийством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.