Смольный сообщил о трех погибших при крушении Ан-148 петербуржцах

В Смольном сообщили о трех погибших в результате катастрофы Ан-148 петербуржцах.

«По последним данным, на борту разбившегося самолёта Ан-148 было трое петербуржцев. Кармалеев Борис, Бойкова Екатерина и Ильинов Евгений. Губернатор Георгий Полтавченко поручил комитету по соцполитике связаться с семьями погибших и проработать вопрос адресной помощи родственникам», – написал в Твиттере пресс-секретарь градоначальника Андрей Кибитов.

По информации нашего издания, Евгений Ильинов ранее работал в комитете по развитию предпринимательства. Специалист уволился из Смольного два года назад.

Ранее «Фонтанка» предполагала, что на борту борта «Саратовских авиалиний» могли находиться двое жителей Северной столицы. Один из них – уроженец Нижневартовска Александр Сергошко, который в последние годы жил в Петербурге. Родственники Александра подтвердили нашему корреспонденту, что мужчина собирался лететь на разбившемся самолете.

Кроме того, на борту находились двое жителей Ленинградской области.