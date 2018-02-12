Смольному запретили расторгать договор аренды земли, продажа которой позволит достроить ЖК «Охта-Модерн»

Суд рассмотрел обеспечительные меры по делу о банкротстве ООО «Питер Констракшн» и запретил комитету имущественных отношений расторгать договор аренды земли на улице Беринга с этой компанией. За день до этого в арбитраже Петербурга и Ленобласти до апреля отложили рассмотрение иска правительства города о расторжении того же договора аренды. В противостоянии со Смольным дольщики и арбитражный управляющий уверены, что они могут собрать конкурсную массу на достройку ЖК «Охта-Модерн» только до 18 марта этого года.

По информации «Фонтанки», 9 февраля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил заявление арбитражного управляющего компании-банкрота «Питер Констракшн» (ПК). В нем просили принять меры по обеспечению требований кредиторов и интересов должника в виде запрета на расторжение комитетом имущественных отношений правительства (КИО) Петербурга договора аренды от 2002 года земельного участка на пересечении Наличной и улицы Беринга. Таким образом, обеспечительные меры наложены до завершения конкурсного производства, то есть до определения конкурсной массы – того, что должно быть продано в интересах кредиторов «ПК» и прежде всего дольщиков.

«Фонтанка» неоднократно писала о ситуации с 13-летним долгостроем ЖК «Охта-Модерн». Напомним, что объект на Большеохтинском, 15, должны были сдать еще в 2005 году. Два дома начал когда-то возводить строительный гигант «ИВИ-93», впоследствии обанкротившийся. Городские власти задействовали схему, при которой новому застройщику даются два выгодных участка на улице Беринга, 29, у метро «Приморская», а взамен он обязуется в нагрузку довести до ума недострой. Некоторое время по этой схеме работало ООО «Балтжилинвест», но тоже обанкротилось. После этого был привлечен девелопер «Питер-констракшн», входящий в ГК «Модуль», которую контролируют отец и сын Сергей и Евгений Кривцовы, а также ряд связанных с ними бенефициаров. Но «Питер-констракшн» также стройку не завершил и задолжал по аренде городу и сотни миллионов подрядчикам. Параллельно в марте 2017-го развернулась и уголовная линия этого сюжета: Евгений Кривцов был арестован по делу о двойных продажах квартир в «Охта-Модерне». Что касается Кривцова-старшего, то он по тому же обвинению объявлен в розыск и сегодня находится в Финляндии. По данным нашего издания, сегодня ждут конца этой эпопеи около 300 дольщиков. Дома сейчас находятся в высокой степени готовности — порядка 80-90%. Также «Фонтанка» сообщала, что, по мнению арбитражного управляющего, единственной возможностью достроить объект является продажа участка земли на Беринга.

По данным «Фонтанки», за день до решения арбитража о мерах на запрет расторжения Смольным договора аренды земли на Беринга с «ПК», 8 февраля другой судья Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти отложил три иска КИО к ПК (все те же взыскании задолженности по арендной плате, неустойки, о расторжении договоров аренды и о выселении с земельного участка на Беринга). По данным нашего издания, судья посчитал, что дальнейший ход дела будет зависеть от позиции суда относительно заявленных обеспечительных мер. Окончательное решение судья отложил до 5 апреля 2018 года.

Тем временем под обращением Владимиру Путину по поводу долгостроя «Охта-Модерн» на 9 февраля подписались уже 4 275 человек, а, например, один из дольщиков, Максим Воронов, который недавно провел одиночный пикет возле полпредства, уверяет: «Сейчас ясно, что у дольщиков есть шансы получить свое только до президентских выборов. И квартиры получат самые смелые из нас. Я жду свою квартиру уже 13 лет, и многие готовы на все: не только на одиночные пикеты, но и на голодовку, на марши обманутых дольщиков к Смольному, наконец».