В правительстве предложили перенести зимние школьные каникулы

В России предложили изменить график зимних школьных каникул, чтобы популяризировать отдых на горнолыжных курортах Северного Кавказа. Об этом накануне заявил вице-премьер ​Александр Хлопонин в интервью «Российской газете».

Вице-премьер привел в примеры страны Европы, где власти, по его словам, подстраивают школьные каникулы зимой под самое снежное время в Альпах.

«В Европе этот механизм гибкий. Это популяризует горнолыжный спорт, приезжают родители с детьми. У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», — рассказал вице-премьер.

Окончательного решения, как добавил вице-премьер, в правительстве пока нет, но есть идея провести эксперимент.

«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы», — добавил Хлопонин.