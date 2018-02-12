В Петербурге налетчики вшестером брали один телефон
Нетривиальный разбой расследуют сотрудники УМВД по Московскому району Петербурга. Полдюжины налетчиков брали один мобильный телефон.
По данным «Фонтанки», около одиннадцати вечера 11 февраля в дверь квартиры на Заозерной улице, 6, позвонили. Открыв, 37-летняя хозяйка увидела шестерых неизвестных мужчин и услышала что-то типа «жизнь или кошелек». Для убедительности злоумышленники продемонстрировали пистолет и нож. Но порадовать разбойников безработной женщине было нечем. В результате преступникам пришлось довольствоваться мобильным телефоном.
По факту разбоя возбуждено уголовное дело.