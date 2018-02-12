Иностранец позволил себе лишнего с инспектором ГИБДД в Петербурге
Петербургская дорожная полиция смогла разыскать беглого подозреваемого иностранца. Как стало известно 12 февраля, мужчина успешно скрывался с 2016 года.
«Ниссан Альмера» с 35-летним мужчиной, которого ищут в Белоруссии, инспектор ДПС остановил воскресным днем на Пулковском шоссе. Реакция автомобилиста оказалась неадекватной: мужчина раскрыл рот для того, чтобы выругаться, а полиция сообщила о находке коллегам.
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