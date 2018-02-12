Родченков показал новый облик и рассказал, зачем сменил внешность

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в интервью CBS рассказал о том, зачем он изменил внешность. На интервью сбривший усы и перекрасившийся Родченков пришел в бронежилете.

«Я изменил внешность по соображениям безопасности. Есть информация, что моя жизнь под угрозой, и мы предприняли все необходимые шаги. Кремль хочет, чтобы я прекратил говорить», – заявил Родченков, сбежавший в США в 2016 году. Отметим, что при этом бывший спортивный функционер не скрывает лица и позволяет снимать себя.

В интервью Родченков рассказал про завоеванные Россией медали на Олимпиаде в Сочи.

«Из 13 золотых медалей, выигранных Россией, 5 были «грязными»: биатлон, лыжные гонки, скелетон и обе в бобслее. Но во время Олимпиады никто из российских спортсменов не был пойман на использовании допинга. Это обман в промышленных масштабах», – подчеркнул Родченков.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В результате сборная России лишилась 10 медалей Олимпиады в Сочи и переместилась с первого на четвертое место в общекомандном зачете. Позже Спортивный арбитражный суд восстановил спортсменов в правах, и Россия вернула себе лидерство, но участвовать на Олимпиаде в Пхенчхане спортсменам все равно запретили.