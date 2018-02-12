Татьяна Тарасова: Путин извинился за ситуацию с Играми, а Мутко даже «мяу» не сказал

Вице-премьер России Виталий Мутко должен был извиниться перед спортсменами за ситуацию с недопуском на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане. Об этом накануне заявила заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью «Комсомольской правде».

«С нами поступили очень жестко. Чужие. Но свои тоже. Потому что не защитили. Даже Путин извинился перед спортсменами. Только умный, сильный человек способен извиниться. А вот министр спорта Мутко, при котором все случилось, даже «мяу» не сказал. Это не Путин должен был извиняться, а Мутко. Ему доверили такую колоссальную позицию, а он ее провалил. Вот если мне доверили спортсмена, который был первым, а завтра стал 99-м, это чья оплошность? Моя и только моя. Мы не наказали тех людей, которые должны быть наказаны. Конкретно Мутко и всю его бригаду. И чтоб это было видно народу», – подчеркнула Тарасова.

Напомним, всего на Олимпиаде в Пхенчхане заявлены 169 российских спортсменов – почти в полтора раза меньше, чем планировалось. При этом Международный олимпийский комитет не допустил до Игры большинство лидеров, претендовавших на медали. 9 февраля выездная комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции 45 спортсменов и двух тренеров, которые ранее по различным причинам не получили приглашения в Пхенчхан от МОК. Оставшиеся из-за дисквалификации сборной России выступают под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета с формулировкой «Олимпийский атлет из России». Они не имеют права на публичную демонстрацию каких-либо национальных символов и гимна.