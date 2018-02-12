В Петербурге горят Лахтинские бани

Почти пятьдесят пожарных тушат огонь в оздоровительном комплексе в Приморском районе Петербурга утром 12 февраля. Пламя распространилось на 200 квадратных метров.

Как сообщили в городском МЧС, пожарных на Лахтинский проспект, 33 вызвали около семи утра. Через несколько минут на месте были первые подразделения. Возгорание произошло на территории комплекса «Лахтинские бани»: на втором этаже рубленного здания размером 10 на 30 метров вспыхнула обстановка. Из-за опасности распространения огня уже через четыре минуты ранг пожара повысили до 1-БИС.

Локализовать возгорание удалось только через час. К этому времени горело уже 200 квадратных метров. На месте по первому номеру продолжают работать 49 пожарных и 13 расчетов. Очевидцы предупреждают, что Приморское шоссе перекрыто, пробка растянулась на пять километров.

«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», – уточнили в ведомстве.

Оздоровительный комплекс работает круглосуточно. Желающим поддержать здоровье и весело провести время предлагают три дома-парные: Гусарскую баню, Боярскую баню и Княжеский дом. В каждом – камин, купель, меблировка и техника.