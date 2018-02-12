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12.02.2018 08:45

Роспотребнадзор предупредил о вспышке сифилиса в Словакии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сифилиса в Словакии. Как сообщило ведомство на официальном сайте 12 февраля, в Требишовском районе республики объявлена эпидемия инфекционного заболевания.

Требишовский район находится на юго-востоке страны, граничит с Венгрией и Украиной. По данным ведомства, в городе Требишове проживает 22 тысячи человек, в районе – свыше 103 тысяч. В настоящее время в этом регионе заболеваемость сифилисом в 16 раз выше, чем в среднем по Словакии.

«В данный момент медицинские работники и чиновники, входящие в штаб по преодолению эпидемиологической ситуации, делают все возможное, чтобы выявить всех заболевших. Чтобы остановить распространение сифилиса, рекомендовано изолировать больных в нескольких клиниках, где им будет предоставлено комплексное лечение.

Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.


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