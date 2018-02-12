В Петербурге годовалый ребёнок хлебнул White Spirit и попал в больницу
Мальчика, отравившегося бензином-растворителем, спасают в Детской городской больнице имени Филатова в Петербурге.
Как стало известно «Фонтанке», годовалого пациента с проспекта Наставников доставили в клинику на Бухарестской улице около семи часов вечера 11 февраля. Состояние мальчика, у которого диагностировали острое отравление, оказалось тяжёлым. Родители рассказали, что причиной стал White Spirit – растворитель, который обычно используется для разбавления масляных красок, лаков или в качестве альтернативы керосину. Ядовитую жидкость ребёнок хлебнул по недосмотру взрослых.