В Колпино наряд выезжал за школьником, «заминировавшим» жилой дом

Полсотни человек прервали домашний отдых в воскресенье и отправились на вынужденную прогулку из-за звонка о заложенной бомбе в Колпинском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», в половине третьего дня 11 февраля на домашний телефон жительницы дома №9 по улице Металлургов позвонил неизвестный. «В вашем доме заложена бомба», – сказал он и повесил трубку. 64-летняя хозяйка квартиры воспринимать это сообщение как шутку не стала и набрала «02». В ближайшие полтора часа из первого подъезда дома эвакуировали 53 человека.

Никакой взрывчатки не нашли. Зато установили телефонного террориста. Им оказался ученик 7 класса школы, которая расположена поблизости. За юношей выехал наряд, который доставил его в 55 отдел полиции.