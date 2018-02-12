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12.02.2018 08:11

МЧС закончило спасательную операцию на месте крушения Ан-148 в Подмосковье

Спасательная операция на месте крушения Ан-148 в Подмосковье 12 февраля перешла в стадию поисковой. Работы ведутся круглосуточно, поиски тел погибших планируют закончить в течение семи дней.

Как сообщил глава МЧС Владимир Пучков ТАСС, ведомство констатировало, что все люди на борту погибли. «Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб», — сказал он. Как пояснил Пучков, спасатели будут искать фрагменты тел и идентифицировать их, а также помогать следователям выявить причины катастрофы.

Борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета из столицы в Орск. Причины катастрофы неизвестны. Среди приоритетных — погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние самолета. Отмечается, что двигатели воздушного судна работали вплоть до столкновения с землей.

Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту. Среди погибших – три ребенка, два петербуржца, иностранцы. Один человек рассказал, что должен был лететь этим рейсом, но в последний момент изменил планы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

 


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