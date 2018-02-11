Падение самолета в Подмосковье попало на видео. Частиц взрывчатки не найдено

Версия теракта на борту рассматривается, но не является приоритетной. Взрывотехники провели экспресс-анализ части обломков воздушного судна и никаких микрочастиц взрывчатого вещества не нашли.

Падение самолета Ан-148 под Раменским в Московской области попало на камеры видеонаблюдения. На 26-ой секунде записи виден большой взрыв от упавшего на землю самолета. Ранее публиковались только съемки места происшествия.

Кроме того, в интернете появилась получасовая запись переговоров авиадиспетчеров, вызывавших борт Ан-138 (он пропал с радаров через две минуты после взлета). Слышно, как диспетчеры обращаются к экипажу рейса 703 и не получают ответа. РИА «Новости» приводит слова одного из сотрудников Домодедово: «Саратов-703, Москва зовет и зовет».

Двигатели самолета работали вплоть до столкновения с землей. По словам источника РБК, осмотр двигателя и элементов механизма крыла "позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе".

Очевидец рассказывал "Интерфаксу", что самолет после крушения оставил воронку глубиной около двух метров и диаметром примерно в 17 метров. По всей видимости, он взорвался при ударе о землю. Некоторые свидетели утверждали, что у самолета сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. Затем произошла еще одна вспышка, и судно резко упало вниз.

"Большая воронка на месте катастрофы, о чем сообщают очевидцы, может свидетельствовать, что самолет падал беспорядочно, вертикально, не планируя по какой-то глиссаде. Экипаж не успел ни доложить, ни включить сигнал бедствия. Это говорит о том, что событие наступило внезапно и быстротечно", – комментирует вице-президент профсоюза летного состава России Альфред Малиновский (цитата по NEWSru.com).

Взрыв, по его словам, может случиться не только в результате диверсии. "Могли сыграть следующие факторы: температура воздуха немного ниже ноля, влажность очень большая, весьма вероятно обледенение. При отказе противообледенительной системы двигателя какой-то кусок льда может попасть в лопатки компрессора (двигателя)", – пояснил эксперт. В случае теракта же, отметил он, следы взрывчатых веществ обнаруживают довольно быстро.

В числе погибших пассажиров были два специалиста, проводившие последнее техобслуживание судна. Об этом сообщил ТАСС заместитель транспортного прокурора Саратовской области Станислав Прохоров.

По его словам, осмотр проводился в Пензе 10 февраля, следующий должен был пройти спустя два дня. Сотрудники техслужбы, возможно, сопровождали лайнер в Москву, а затем отправились на нем в Орск, предположил Прохоров. «Замечаний к состоянию воздушного судна у них не было. К сожалению, у них уже ничего не спросишь», — добавил он.

Якобы найденный на месте крушения первый «черный ящик» оказался одним из агрегатов самолёта. Ранее СМИ писали, что это прибор регистрации параметров полета. Также не найден и второй «черный ящик» – бортовой речевой самописец.

Ространснадзор начал внеплановые проверки всех служб, готовивших Ан-148 к вылету. Они пройдут как в «Саратовских авиалиниях», так и в аэропорту Домодедово, откуда вылетел самолет, сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин. Кроме того, специалисты изучат данные о результатах прошлых проверок. Самолет имел сертификат летной годности сроком до 1 июня 2018 года.

«Предварительно проверяется информация о том, что самолет не прошел обработку противообледенительной жидкостью перед вылетом и мог подвергнуться обледенению при наборе высоты», — сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе на месте ЧС.

Ответственность за обработку самолета противообледенительными реагентами лежит на командире экипажа. «Аэропорт предоставляет техническую возможность, а командир решает, обрабатывать самолет или нет, в зависимости от условий, с которыми может столкнуться воздушное судно, а также метеосводки», — сказал источник.

Напомним, борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета. Причины катастрофы неизвестны. Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту. Среди погибших – три ребенка, два петербуржца, иностранцы. Один человек рассказал, что должен был лететь этим рейсом, но в последний момент изменил планы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».