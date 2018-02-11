Тренеры поругались из-за саней и помешали российскому олимпийцу победить

Российский саночник Семен Павличенко рассказал о конфликте между его личным тренером Эдуардом Бурмистровым и главным тренером сборной России Альбертом Демченко. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

«Весь сезон я молчал, но сейчас, когда все кончилось, больше не могу. Хочу, чтобы они либо помирились, либо президент федерации Наталия Гарт вмешалась. Иначе просто бред какой-то получается», — заявил Павличенко.

По мнению саночника, главной проблемой стали сани: «Не знаю почему, но Альберт хочет, чтобы мы катались на его санях. А у меня на них нет результатов! Говорю: давай на эти сани поставим мои старые полозья, тогда быстрее получится. Оставил ему сани, прихожу — а он мне отдает уже совершенно другие сани! И я на них на следующий день еду медленно. Извините, но это просто подстава».

Спортсмен отметил, что продолжил кататься на санях своего тренера. «Здесь, в Пхенчхане, я тоже ехал на них. Но попробовать их в тренировках не получилось, потому что я тестировал сани для Романа Репилова. Ничего не имею против Романа, но Альберт запрещает ему со мной общаться. Говорит, я плохо на него влияю», — добавил он.

Ранее, 11 февраля, на Олимпийских играх в Пхенчхане прошли соревнования по санному спорту в одиночных заездах. Золотую медаль выиграл итальянец Доминик Фишналлер, вторым стал австриец Вольфганг Киндль, третьим — немец Йоханнес Людвиг.

Команду «Олимпийских атлетов из России» представляли Роман Репилов, Степан Федоров и Семен Павличенко, которые заняли 6-е, 14-е и 15-е места.