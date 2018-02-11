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11.02.2018 22:31

Российские телеканалы меняют сетку вещания после крушения Ан-148

Российские телеканалы меняют сетку вещания в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

С эфиров снимаются развлекательные программы.

На канале НТВ в эфир не выйдут программы «Ты не поверишь!» и «Звезды сошлись». «Первый канал» также изменил сетку вещания, сняв с эфира программу «Что? Где? Когда?». РЕН ТВ выпускает экстренные выпуски новостей и покажет авторскую программу «Добров в эфире».

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди пассажиров разбившегося Ан-148 был гражданин Швейцарии и трое детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

Источник: «Газета.Ru»


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Продажи авиакомпании “Победа” 8 февраля после объявления распродажи выросли до исторического максимума - количество оформленных за сутки билетов в 4,8 раза превысило среднесуточный показатель 2017 года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
08.02.2018 12:38
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Низкобюджетная авиакомпания «Победа» 8 февраля, в четверг, открыла продажу на рейсы летнего расписания 2018 года, которое начнет действовать 25 марта и продолжится до 27 октября 2018 года. В день запуска продаж на рейсы летнего расписания одномоментно предложено 100 000 билетов по минимальному тарифу – 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов
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Авиакомпания «Россия» стала победителем ежегодной международной премии Skyway Service Award в одной из самых престижных номинаций - за вклад в развитие внутреннего туризма. Торжественная церемония награждения прошла в рамках 5-ой Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2018
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