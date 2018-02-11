Российские телеканалы меняют сетку вещания после крушения Ан-148

Российские телеканалы меняют сетку вещания в связи с крушением самолета Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает РИА «Новости».

С эфиров снимаются развлекательные программы.

На канале НТВ в эфир не выйдут программы «Ты не поверишь!» и «Звезды сошлись». «Первый канал» также изменил сетку вещания, сняв с эфира программу «Что? Где? Когда?». РЕН ТВ выпускает экстренные выпуски новостей и покажет авторскую программу «Добров в эфире».

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Среди пассажиров разбившегося Ан-148 был гражданин Швейцарии и трое детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».