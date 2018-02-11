Семья петербуржца подтвердила, что он собирался лететь на разбившемся самолете

«Фонтанка» нашла родственников одного из петербуржцев, который, предположительно, мог находиться на борту разбившегося в Подмосковье самолета. Всего там, по данным СМИ, было два петербуржца, уроженцы других городов России и иностранцы.

В списке пассажиров, который после авиакатастрофы опубликован на сайте МЧС, значится Александр Сергошко, родившийся 3 ноября 1987 года. «Фонтанке» удалось связаться с семьей Александра. Близкие подтвердили, что молодой человек должен был быть на борту.

Как рассказала нашему изданию девушка, представившаяся сестрой Александра, он действительно должен был лететь на самолете в качестве пассажира. Ряд СМИ сообщал, что петербуржец направлялся в гости к брату. Достоверно подтвердить или опровергнуть гибель жителя Северной столицы можно будет только после генетической экспертизы. Сел он на самолёт или нет, пока неизвестно, на связь с близкими Александр не выходит.

В Сети Сергошко последний раз был за полчаса до взлёта самолета в Орск. 4 февраля на своей странице «ВКонтакте» он опубликовал запись посадки самолёта в жестких метеоусловиях. «Вот так пилотам сегодня приходится сажать самолеты в столичных аэропортах», – сопровождается подписью пост.

По информации «Фонтанки», Александр Сергошко родился в Нижневартовске, некоторое время жил в Томске, регулярно пользовался авиа- и железнодорожным транспортом.

Глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова сообщает СМИ, в частности «Интерфаксу» и ТАСС, что, по предварительным спискам, в Орск направлялись десять уроженцев Москвы, двое из Санкт-Петербурга, один из Норильска, один из Владивостока. 33 пассажира были из Оренбургской области: 25 из Орска, семеро из Новотроицка, один из города Гай. Иностранных граждан, предположительно, было трое: гражданин Швейцарии, гражданин Азербайджана, и, пока данные уточняются, – гражданин Казахстана.

Напомним, борт авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области днём 11 февраля на 4-й минуте полета. Причины катастрофы неизвестны. Погибли все 65 пассажиров и 6 членов экипажа, которые находились на борту.