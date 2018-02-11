Житель Сочи рассказал, что отказался от полета в Орск в последний момент

Житель Сочи Максим на своей странице «ВКонтакте» рассказал, что в последний момент по случайности отказался от полета на борте, разбившемся в Подмосковье.

«Я на этом самолёте должен был сегодня лететь в Орск на свой день рождение. В последний момент подвели в автосалоне, и перелёт перенёс на неделю позже. Потерял 10 т.р. на обмене билетов, обрёл жизнь», – пишет Максим.

На странице Максима указано, что он родился 11 февраля и учился в школе в Орске. В графе «Город» стоит Сочи.

«Максим! Когда увидела новости, сразу подумала о Вас... Хорошо, что не полетели! Светлая память погибшим... С Днём рождения!», – комментирует его запись Ирина.

По данным СМИ, среди пассажиров был ещё один мужчина, родившийся 11 февраля. Он погиб. Ему сегодня исполнилось 33 года.

Напомним, самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва – Орск, рухнул в поля под Раменским 11 февраля около 15 часов (видео с места крушения). Погибли, по предварительным данным, 65 пассажиров, в том числе дети, и шесть членов экипажа.

Подробнее о том, что что известно о крушении самолёта под Москвой, читайте в тексте на «Фонтанке».