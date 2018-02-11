Фиаско. Итоги второго дня Олимпиады-2018

Провал российских саночников, массовое падение лыжников и землетрясение. «Фонтанка» подводит итоги второго дня Олимпиады.

Во второй день Олимпиады в Пхенчхане было разыграно шесть комплектов медалей – среди сноубордистов (слоупстайл), лыжников (скиатлон), конькобежцев (5000 м), саночников (одиночки), биатлонистов (спринт), горнолыжных фристайлисток (могул). К сожалению, россияне остались без наград, хотя шансы были.

Провал дня

Больше всего надеялись на 21-летнего саночника Романа Репилова. Напомним, что в субботу, после двух попыток, он держался третьим. Формальный лидер российской команды Семен Павличенко из Ленобласти, действующий чемпион Европы, в тот же день жестко провалился, заняв 17 место. В воскресенье Репилову удержать призовую позицию не удалось. После двух финальных попыток его отбросило на итоговую восьмую строчку. У Павличенко 14 место. Но звание главного фиаско дня заслуженно отходит трехкратному олимпийскому чемпиону немцу Феликсу Лоху. После третьей попытки он лидировал, но допустил грубую ошибку в четвертой и в итоге остался без медали, заняв лишь пятое место.

Завал и четвертое место

Не менее обидным для россиян стал финал в скиатлоне. На старте отечественные лыжники Андрей Ларьков и Денис Спицов угодили в завал, устроенный норвежцем Симоном Крюгером. Скандинав потерял равновесие и упал. В него врезались шедшие следом Ларьков и Спицов. Кто знает, как пошла бы гонка, не произойди этого события. Тем не менее, именно Крюгер занял первое место, а Спицов пришел на финиш четвертым. С одной стороны, обиднее некуда. С другой – с учетом возраста Спицова (21 год) это несомненный успех. Без сомнения, главные победы у него впереди.

«Я сегодня, как вы видели, плакала от счастья», – так прокомментировала результат Спицова президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Весь пьедестал в мужском скиатлоне полностью достался норвежцам. Не будем вновь рассказывать о препаратах от астмы, просто приведем цитату биатлониста Антона Бабикова: «Денис Спицов сегодня победитель. Однозначно первый здоровый спортсмен».

Сам же Бабиков порадовать ничем не смог. В спринте он занял 57 место. Еще один российский биатлонист Максим Елисеев – 83.

Медведева вернула Россию в игру

Продолжают борьбу за медали российские фигуристы в командных соревнованиях и керлингисты в дабл-миксте. После ужасного проката фигуриста Михаила Коляды некоторые уже простились с мечтами о медалях. Но действующая чемпионка мира Евгения Медведева перевернула все с ног на голову. Идеально откатав короткую программу, она установила мировой рекорд и подняла российскую команду на второе место. При этом сама фигуристка отнеслась к своему прокату критически, поставив себе «без четверти четверку». Положение после пяти из восьми дисциплин в фигурном катании такое: 1. Канада – 45 очков; 2. Россия – 39; 3. США – 36; 4. Италия – 35; 5. Япония – 32. Отрыв Канады достаточно велик. Если не произойдет каких-то серьезных провалов с их стороны, главная интрига в борьбе за серебряные медали между Россией и США.

В керлинге в дабл-миксте семейная пара из Петербурга Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий впервые в олимпийском турнире потерпела второе поражение подряд. В субботу они уступили канадцам (2:8), в воскресенье – швейцарцам (8:9). Перед грядущим полуфиналом, в котором россиянам снова предстоит встреча со швейцарцами, это настораживает.

Землетрясение и норовирус

День для спортсменов и журналистов в Пхенчхане начался с тревожного смс-оповещения. В корейском городе Пхохан, что располагается в 160 км от столицы Олимпиады-2018, были зафиксированы толчки магнитудой 4,6 балла. В самом Пхенчхане их не почувствовали, но люди все равно заволновались. Организаторам пришлось их успокаивать. Представитель оргкомитета Игр-2018 Сон Баик Ю объяснил, что все спортивные объекты построены с учетом сейсмоактивности и способны выдержать семибалльное землетрясение. Кое-кто в шутку связал это событие с утренним заездом в олимпийскую деревню российских хоккеистов.

Также по Пхенчхану продолжает распространяться норовирус. По словам того же Сон Баик Ю, выявлено уже 158 подтвержденных случаев заболеваний – это в два раза больше, чем перед стартом Игр. Некоторым больным потребовалась госпитализация. 139 человек полностью выздоровели, еще 19 находятся под наблюдением врачей. «Хочу подчеркнуть, что спортсменов среди зараженных нет», — заверил чиновник.

Расписание на понедельник, 12 февраля



В третий день Олимпиады, 12 февраля, будут разыграны 8 комплектов наград.



04:00. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл



07:06. Фигурное катание. Командные соревнования



07:45. Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка



13:10. Биатлон. Женщины. Гонка преследования 10 км



15:00. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км



15:30. Конькобежный спорт. Женщины 1500 м



15:50. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109



16:10. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

PS: Про первый день Олимпиады читайте здесь.