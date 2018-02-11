Пациент, доставленный по скорой, избил медсестру в больнице Кронштадта

В приемном покое больницы Иоанна Кронштадтского пациент напал на медсестру. Для начала полиция оформила его по мелкому хулиганству, но вскоре дебошира ожидает совсем не административное дело.

По информации «Фонтанки», около 13 часов 11 февраля врачи Скорой помощи доставили в больницу Иоанна Кронштадтского 64-летнего пенсионера. Медиков в его квартиру в Кронштадте вызвали близкие, так как мужчина пожаловался на боли в сердце.

Однако в приемном покое, когда его начали осматривать врачи, он начал дебоширить, а 42-летняя медсестра, которая попыталась его успокоить, получила кулаком в лицо.

Как стало известно нашему изданию, сотрудниками больницы была вызвана полиция. Пациента увезли. Уже в дежурной части виновник был оформлен по мелкому хулиганству.

В ближайшее время должно быть возбуждено уголовное дело по побоям из тех же хулиганских побуждений.