Россия 11-я в медальном зачете Олимпиады после двух дней

На Зимней Олимпиаде в Пхенчхане завершился второй день. 11 февраля были разыграны шесть комплектов наград. Российские спортсмены остались без медалей.

Медальный зачет после двух дней Олимпиады:

1. Германия – 3 золотых медали – 0 серебряных – 1 бронзовая (всего 4 медали)

2. Голландия – 2-2-1 (5)

3. Норвегия – 1-4-3 (8)

4. США – 1-1-0 (2)

5-8. Швеция – 1-0-0 (1)

5-8. Южная Корея – 1-0-0 (1)

5-8. Австрия – 1 (1-0-0)

5-8. Франция – 1-0-0 (1)

9. Канада – 0-3-1 (4)

10. Чехия – 0-1-1 (2)

11-14. Италия – 0-0-1 (1)

11-14. Россия – 0-0-1 (1)

11-14. Финляндия – 0-0-1 (1)

11-14. Казахстан – 0-0-1 (1)

Напомним, единственную на данный момент медаль сборной России завоевал шорт-трекист Семен Елистратов. На дистанции 1500 метров он занял третье место.