Двукратный чемпион Англии Самир Насри может перейти в «Зенит»
Французский полузащитник Самир Насри – один из претендентов на переход в футбольный клуб «Зенит». Как сообщает 11 февраля «Спорт-Экспресс», 30-летний игрок в январе расторг контракт с «Антальяспором» и сейчас ищет новый клуб.
Представители атакующего хавбека сами вышли на «Зенит» и предложили кандидатуру своего клиента. В настоящее время стороны ведут переговоры. Кроме того, свое окончательное решение по Насри не высказал еще главный тренер Роберто Манчини.
Самир Насри – бывший игрок сборной Франции. Двукратный чемпион Англии (2011/12, 2013/14) в составе «Манчестер Сити».
Напомним, ранее в «Зенит» перешел нападающий Антон Заболотный. В то же время команду покинула целая группа игроков. В частности, ушли бывшие игроки основного состав Артем Дзюба и Олег Шатов.